Папа Римский заявил, что очень хочет посетить Украину

Папа Римский Франциск заявил, что очень хочет посетить Украину для того, чтобы покончить с войной, которую он неоднократно осуждал в своих речах.

Об этом он сказал в самолете во время путешествия из Рима в Канаду, сообщает «Укринформ».

- У меня большое желание поехать в Киев, - заметил Франциск в ответ на вопрос о его заявленных ранее планах поехать в Украину.

В одном из интервью в начале июля понтифик выразил надежду, что сможет уехать в Москву и Киев вскоре после своей поездки в Канаду.

При этом подчеркивается, что ни один Папа никогда не посещал москву, и Франциск неоднократно осуждал вторжение российских сил в Украину. В прошлом месяце он прямо обвинил РФ в ведении «жестокой и бессмысленной агрессивной войны». После интервью Франциска кремль заявил, что не имел предметных контактов с Ватиканом по поводу потенциального визита, тогда как Украина подтвердила приглашение понтифика. Визит Франциска в Канаду продлится около недели.