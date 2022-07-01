«Украинцы никогда не отдадут свою независимость», - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что на следующей неделе впервые отметят День Украинской Государственности – 28 июля.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Более тысячи лет государственному опыту украинцев, нашей культуре, нашей самобытности, украинскому характеру. Сейчас во многих подвигах наших воинов, в мудрости наших людей в боях, даже просто в разговорах обычных украинцев о происходящем мы можем увидеть, мы можем услышать и понять примеры таких же характеров, но сотни лет назад. Можем увидеть примеры такой же храбрости, такого же отношения к жизни, и самое главное – отношение к Украине и к врагу.

- Только те, кто совершенно не знает правды истории и совершенно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать нас. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетия. Украинцы никогда не отдадут свою независимость. И не сломаются изнутри, как это бывало не раз. Не в этот раз! Беречь единство сейчас, работать вместе на победу – это важнейшая национальная задача, которую все мы обязательно выполним.