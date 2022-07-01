«На этой неделе будет дальнейшее продвижение украинских позиций на фронте», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продление контрнаступления ВСУ.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- На этой неделе будут важны визиты партнеров, будут важны переговоры, а самое важное - будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии, экономике. Я благодарен всем, кто защищает наше государство! – сказал Зеленский.
По его словам, даже оккупанты признают, что Украина победит.
- Мы слышим это в их разговорах – постоянно, о том, что они рассказывают своим близким, когда связываются с ними. Поэтому не расслабляемся и, как и каждый день в течение пяти месяцев, делаем все, чтобы нанести врагу наибольшие потери и чтобы собрать для Украины как можно больше поддержки, - отметил Президент.