«На этой неделе будет дальнейшее продвижение украинских позиций на фронте», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал продление контрнаступления ВСУ.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- На этой неделе будут важны визиты партнеров, будут важны переговоры, а самое важное - будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии, экономике. Я благодарен всем, кто защищает наше государство! – сказал Зеленский.

По его словам, даже оккупанты признают, что Украина победит.