В россии собираются создать свой «трибунал» над Украиной и привлечь к этому Сирию, Иран и Боливию

Глава Следственного комитета россии Александр Бастрыкин заявил о необходимости создать собственный «трибунал» над Украиной за якобы ее преступления на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью изданию « Российская газета» .

«Создание такого трибунала под эгидой ООН в текущей перспективе крайне сомнительно. Указанный вопрос более уместно было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС», - заявил он.

По словам главы СК рф, учреждение суда и его устава оформили бы соглашением между россией и странами, входящими в организации, а также «Л/ДНР».

При этом Бастрыкин добил, что к «трибуналу» должны присоединится «нейтральные» в Украине страны. В частности, Сирия, Иран и Боливия.