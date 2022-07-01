Зеленский уволил первого замсекретаря СНБО Демченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Руслана Демченко.

Об этом свидетельствует соответствующий указ президента от 25 июля.

«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.

Руслан Демченко - чрезвычайный и полномочный посол Украины. Работал Первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, Генеральным консулом Украины в Стамбуле.

На должность первого заместителя секретаря СНБО был назначен 16 июня 2020 года.