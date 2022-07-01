Польша за несколько лет закупит тысячи танков, БМП и САУ – основным поставщиком станет Корея

Польша планирует масштабную программу перевооружения, которая предусматривает закупку не только американских танков Abrаms и ракетных систем HIMARS, но и производство множества современных вооружений в партнерстве с Южной Кореей.

Об этом рассказал спикер Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек, пишет «Лига.net».

Польша уже объявила о приобретении двух батальонов подержанных американских танков M1A1 SA Abrams в количестве 116 единиц. Их планируют получить в течение 2023-2024 годов. Также рассчитывают на корейские танки K2 Black Panther общим количеством в 1000 единиц. Большинство из них будет производиться на новом, еще не построенном заводе в Польше и частично в Южной Корее.

Польская армия планирует продлить контракт на изготовление 96 самоходных гаубиц Krab до 2025 года в связи с дополнительным заказом техники для Украины. В 2022 году будет подписан новый контракт на два дивизиона САУ Krab (48 единиц) с поставкой в 2025-2026 годах. САУ Krab будут дополняться корейскими гаубицами K9 в трех вариантах и до 700 единиц.

Основной боевой машиной пехоты армии Польши станет Borsuk. Польша определяет потребность в них в 1000–1400 единиц. Но также анализируется возможность приобретения тяжелых корейских БМП AS21 Redback.

Позже в этом году планируется контракт на поставку ракетных систем залпового огня WR-40 Langusta, разработанных на основе советской БМ-21 "Град". Кроме того, Польша рассчитывает приобрести американские РСЗО M142 HIMARS и ведет переговоры о возможности приобретения РСЗО K239 Chunmoo. Общая потребность в западных ракетных системах – 500 единиц.

Также Платек подтвердил намерение Польши купить 48 легких боевых самолетов FA-50PL у корейской Korea Aerospace Industries. В перспективе рассматривается также приобретение многоцелевого боевого самолета KF-21 Boramae.