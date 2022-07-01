Китай угрожает США из-за предстоящего визита спикера Пэлоси на Тайвань

Пекин начал снова угрожать США из-за планов визита спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предупреждения стали строже, чем те, которые Китай делал в прошлом, когда был недоволен политикой США по отношению к Тайваню. Такие угрозы в сторону США могут даже предполагать военный ответ.

– Мы серьезно подготовлены. Если американская сторона намерена идти по своему пути, Китай примет решительные меры, чтобы решительно ответить и противодействовать. Соединенные Штаты должны нести ответственность за какие-либо серьезные последствия, - прокомментировал слухи об угрозах замглавы МИД Китая Чжао Лицзянь.

Напомним, ранее правительство Китая пригрозило «решительными мерами» в случае визита Нэнси Пелоси в Тайвань. Американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет с Нэнси Пелоси во время визита в Тайвань, который запланирован в августе текущего года.