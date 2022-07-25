Новым генпрокурором может стать нардеп от «Слуги народа» – бывший адвокат Андрей Костин

Кандидатом на назначение новым генпрокурором стал народный депутат Украины от «Слуги народа» Андрей Костин.

Об этом сообщил его николаевский коллега по фракции Артем Чорноморов.

Костину 49 лет, он проживает в Одессе, в 2010 году был избран депутатом Одесского горсовета от партии «Фронт Змін». В 2019 году он стал нардепом по партийному списку «Слуги народа». Во время выборов был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области.

Сейчас заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам выполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров. Член делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Член Национального совета по антикоррупционной политике.