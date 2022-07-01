Комитет разведки при Президенте Украины вместо уволенного Демченко возглавит председатель ГУР Буданов

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Демченко от должности начальника комитета по разведке.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Именно Демченко в течение двух последних лет должны были отчитываться и отчитывались все разведки Украины – пограничники, внешняя разведка и другие спецструктуры.

Комитет по разведке – вспомогательный орган при Президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по осуществлению руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины.

Как пишет «LIGA.net», комитет вместо Демченко возглавит начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Дипломат Руслан Демченко во времена президента Виктора Ющенко работал в президентском аппарате. Во времена беглого президента Виктора Януковича Демченко был первым заместителем главы МИД Украины. Во внешнеполитическом ведомстве он занимался российским направлением и участвовал в подготовке харьковских соглашений. Во времена президента Петра Порошенко Демченко был советником главы государства и работал вместе с ним над документами первого Минска. Демченко также являлся советником Президента Зеленского. Он занимался «минским процессом» и освобождением заложников, удерживаемых Россией. Зеленский 25 июля 2022 уволил Руслана Демченко , который был первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.