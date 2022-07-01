Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций – им стал глава элитного подразделения

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в указах Президента Украины №530/2022 и 531/2022.

Вместо Григория Галагана ССО возглавил Виктор Хоренко. Генерал-майор Галаган руководил ССО почти два года с августа 2020 года.

О Викторе Хоренко в открытом доступе почти нет информации. Известно, что он служил в Главном управлении разведки Министерства обороны. Хоренко возглавлял 10-й отдельный отряд специального назначения имени генерал-майора Максима Шаповала – специальный резерв, элитное подразделение ГУР. Это подразделение в 2021 году эвакуировало украинцев и иностранцев из Кабула, который захватили талибы.

После полномасштабного вторжения россии спецрезерв ГУР дал отпор врагу под Гостомелем и проводил операции на территории рф.