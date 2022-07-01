«Нужно бить в ответ»: Зеленский призвал Евросоюз прекратить торговлю с рф, ведущей «газовую войну»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия ведет газовую войну против Европы.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

– Сегодня мы увидели очередные газовые угрозы Европе. Даже несмотря на уступку по турбине для «Северного потока», россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. Все это россия делает специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме. И это откровенная газовая война, которую россия ведет против объединенной Европы – именно так это нужно воспринимать.

– Им все равно, что будет с людьми. Как они будут страдать от голода из-за блокировки портов, либо от зимних холодов и нищеты, либо от оккупации. Это просто разные формы террора. И поэтому нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-нибудь турбину, а усиливать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от газа и нефти, но вообще от любого еще остающегося экспорта. И максимально разрывать торговые связи с россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления для россии.