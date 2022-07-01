Зеленский перевел генерала Галагана в руководство центра «Альфа» в СБУ

Генерал-майор Григорий Галаган назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций "А" СБУ.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее Галаган два года руководил Силами специальных операций ВСУ, его на должности сменил генерал Виктор Хоренко.

– Я одобрил важные кадровые решения. В частности, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов будет возглавлять Комитет по вопросам разведки при Президенте Украины. Новым командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины назначен боевой генерал Виктор Хоренко. А генерал Григорий Галаган переводится на другое направление и с целью обновления Службы безопасности Украины назначен первым заместителем руководителя Центра специальных операций «А» СБУ, - сказал Зеленский.