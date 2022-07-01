Лишенный гражданства Корбан собирается вернуться в Украину, но «не в стиле Саакашвили»

Днепровский бизнесмен Геннадий Корбан сообщил, что несмотря на лишение украинского гражданства он собирается вернуться в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили. Паспорт отобрали, обозначив в графе гражданство мое положение как «лицо без гражданства». Сейчас я ищу возможность, вновь пересечь границу Украины. У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился - город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость», - пишет Корбан.

Также бизнесмен добавил, что «прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите».

«В стране война! Ну и главное - я с первых дней войны защищал и хочу продолжать защищать свою страну - хоть с паспортом, хоть без…» - резюмировал Корбан.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Корбана и Игоря Коломойского. Основанием могло стать наличие у них гражданства других стран. 22 июля Корбана не пустили в Украину и забрали у него украинские паспорта. Отметим, что Корбан возглавляет штаб территориальной обороны Днепра.

В итоге Корбан через соцсети обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил «решить недоразумение», из-за которого его не пускают в Украину.

Напомним, в сентябре 2017 года сотни сторонников экс-президента Грузии прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, и в их окружении Михаил Саакашвили, которого тогдашний Президент Петро Порошенко лишил гражданства, пересек границу Украины.