Кулеба заявил, что «газовая война путина против Европы» - это продолжение войны против Украины, поэтому реакция должна быть жесткой

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал газовую войну рф против Европы продолжением войны против Украины и призвал ЕС нанести ответный удар.

Об этом он написал у себя в Twitter.

Он отметил, что путин пытается нанести вред везде, где может, поэтому ответ на его шантаж должен быть жестким – Европа должна избавиться от любой зависимости от рф.

«Газовая война путина против Европы является прямым продолжением его войны против Украины. Везде, где он может нанести вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от россии, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – нанести удар в ответ и избавиться от какой-либо зависимости» - написал Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что переговоры с россией возможны «только после ее поражения на поле битвы».