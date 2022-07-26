Великобритания расширила санкции против россии – добавила в список десятки чиновников и одну компанию

Великобритания во вторник, 26 июля, расширила санкции против россии, добавив в список 41 человека и одну компанию в ответ на вторжение россии в Украину.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на решение британского правительства.

Санкции, включающие запрет на въезд и замораживание активов, применены к руководителям российских регионов, в частности Липецкой, Владимирской, Самарской, Волгоградской, Брянской, Саратовской Ленинградской, Тамбовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, республики Коми, Якутии, Чувашии и других регионов.

В список также попали министр юстиции рф Константин Чуйченко, племянники бизнесмена Алишера Усманова Санжар и Сарвар Исмаиловы, так называемый глава правительства самопровозглашенной «ДНР» Виталий Хоценко и так называемая первая заместитель главы правительства самопровозглашенной «ЛНР».