ЕС еще на полгода продлил санкции против россии за вторжение в Украину

Совет Европейского Союза продлил действие санкций против российской федерации, введенных из-за войны войны в Украине, еще на шесть месяцев.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета.

«Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, предпринятые против определенных секторов экономики России», – отмечается в заявлении.

Эти санкции состоят из широкого спектра отраслевых мероприятий, включая ограничения на финансы, энергетику, технологии и товары двойного использования, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Кроме экономических санкций против России, ЕС имеет различные типы мер в ответ на дестабилизирующие действия россии против Украины.

Среди них: