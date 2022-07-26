Координационный центр, который будет утверждать «зерновые коридоры», начнет работу 27 июля в Стамбуле

Совместный координационный центр по разблокированию экспорта украинского зерна через порты в Черном море начнет работу в Стамбуле 27 июля.

Об этом сообщает агентство Anadolu во вторник, 26 июля, со ссылкой на Министерство обороны Турции. В церемонии открытия примет участие турецкий министр обороны Хулуси Акар.

В ходе встречи с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым Акар сказал, что « Важно, чтобы первый корабль отплыл как можно раньше», пишет прессслужба турецкого ведомства. В Мининфраструктуре ожидается, что экспорт из порта Черноморск начнется уже на этой неделе.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение по «зерновому коридору». Украина, Турция, ООН и отдельно Россия договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Как известно, 23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, россия атаковала Одесский морской порт ракетами «Калибр». Две из них попали по объектам инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

В МИД Украины назвали обстрел россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану».

Российская сторона утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и подробно изучает этот вопрос.