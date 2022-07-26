Эрдоган рассказал, что путин просил его открыть в россии завод по производству беспилотников Bayraktar

Президент рф владимир путин просил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана помочь открыть завод по производству ударных беспилотников Bayraktar.

Об этом сообщает CNN Türk

По информации издания, Эрдоган рассказал на партийном совещании 25 июля, что путин обратился к нему во время встречи в Тегеране с предложением заключить сделку с турецкой фирмой Baykar.

- Путин говорит: «Давайте работать вместе с Baykar». Объединенные Арабские Эмираты предлагают построить у себя завод по производству БПЛА, - сказал Эрдоган.

Также, отмечается, что россия и Объединенные Арабские Эмираты хотят работать с компанией Baykar, создателем Bayraktar и БПЛА Akıncı.

Как известно, рпнее исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar россии и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.