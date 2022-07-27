Верховный Суд признал решение НБУ о национализации ПриватБанка законным, но это не последнее решение по делу

Верховный Суд отказал компании «Триантал Инвестментс ЛТД», связанной с бывшими владельцами ПриватБанка, в отмене распоряжения Национального банка Украины по инспекционной проверке, которая стала основой для национализации ПриватБанка.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По результатам именно этой проверки НБУ обнаружил нарушения в деятельности менеджмента и бывших владельцев ПриватБанка и вынес приговор о необходимости выведения ПриватБанка с рынка. Национализацию банка регулятор определил как единственную возможность спасти его от банкротства и сохранить финансовую стабильность в Украине.

«Это окончательное судебное решение по этому делу, являющееся важной составной частью судебной борьбы государственного ПриватБанка с бывшими собственниками по законности национализации банка», – заявили в ПриватБанке.

Ранее банк входил в финансово-промышленную группу «Приват» украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

18 декабря 2016 г. Нацбанк принял решение о национализации ПриватБанка в связи с его неплатежеспособностью, после чего государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций учреждения. Став единоличным владельцем банка, государство осуществило его дофинансирование, чтобы обеспечить стабильность банковской системы.

Однако через два года судебных разбирательств в апреле 2019-го Окружной административный суд города Киева принял решение о незаконности национализации ПриватБанка. Это предполагало необходимость возвращения банка его бывшим собственникам, да еще и выплату компенсаций в их пользу за причиненные «неудобства».