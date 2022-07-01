Джонсон отметил Зеленского наградой Уинстона Черчилля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил Президента Украины Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля.
Об этом он написал в Twitter.
«Премьер-министр Борис Джонсон отметил президента Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля за лидерство и невероятное мужество, неповиновение и достоинство перед варварским вторжением Путина. Великобритания всегда будет с Украиной», – написал Джонсон.
По его словам, Владимир Зеленский, как в свое время Уинстон Черчилль, преодолевает сверхсложные испытания и вдохновляет своим лидерством.
«Украинский народ — это лев, а вы должны быть его голосом. Голосом против тирании, добра против зла, света против тьмы. И вы этот голос льва прекрасно показали, и очень важно, что именно вы в должности Президента в это кризисное для Украины и мира время. Вдохновленные вашим лидерством, мы знаем, что Украина не только может победить – она победит! И когда этот день наступит, Украина станет как сильное независимое государство», – подчеркнул Джонсон.
Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что для него чрезвычайная честь получить премию Уинстона Черчилля за лидерство.
«Эта награда была бы невозможна, если бы весь украинский народ не поднялся в защиту свободы от тирании, которая пытается вернуть нас к худшему. Украина и вся Европа всегда будут помнить тех, кто не колеблясь пришел на помощь нашему народу и самой идее свободы. Демократии мира способны остановить любую тиранию. Мы способны остановить любое зло, угрожающее нашей свободе. Только общего лидерства всего свободного мира может хватить для этого», – написал Президент Украины в Telegram.