Для начала контрнаступления у ВСУ есть от трех до шести недель, – Зеленский во время встречи с конгрессменами

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна начать контрнаступление для деоккупации захваченных россией территорий в течение трех-шести недель.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на руководителя комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адама Смита.
После недавней поездки в Киев и встречи с Зеленским Смит сказал, что украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с рф, но сначала они должны вернуть себе земли, захваченные россиянами, особенно на юге.
- Помогите им сейчас и больше. Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение, – сказал Смит, передав основной посыл Зеленскому и другим представителям власти.
Он подчеркнул, что пока еще лето, но зимние месяцы быстро приближаются, и более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до состояния войны на истощение, преимущественно приносящее пользу россии.
Смит сказал, что нужно оказать больше поддержки сейчас – до того, как армия российского диктатора владимира путина сможет «зафиксировать» свои успехи.
Смит также сказал, что он вместе с коллегами-республиканцами в Конгрессе оказывали давление на администрацию Джо Байдена, чтобы она отправила в Украину ракеты ATACMS (300+ км) – у Байдена пока не хотят этого делать, но решение может измениться.
- Если россияне продолжат давить, делая то, что равнозначно геноциду, насильственно изымая детей и убивая людей, не согласных с их правлением, это повышает ставки и создает другую ситуацию. Администрация не готова сделать это (дать ракеты 300+ км. – Ред.) на данный момент, но в какой-то момент это может измениться, – заявил Смит.