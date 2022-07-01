Для начала контрнаступления у ВСУ есть от трех до шести недель, – Зеленский во время встречи с конгрессменами

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна начать контрнаступление для деоккупации захваченных россией территорий в течение трех-шести недель.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на руководителя комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам Адама Смита.

После недавней поездки в Киев и встречи с Зеленским Смит сказал, что украинские официальные лица заявили, что хотят заключить мирное соглашение с рф, но сначала они должны вернуть себе земли, захваченные россиянами, особенно на юге.

- Помогите им сейчас и больше. Следующие три-шесть недель будут иметь решающее значение, – сказал Смит, передав основной посыл Зеленскому и другим представителям власти.

Он подчеркнул, что пока еще лето, но зимние месяцы быстро приближаются, и более низкие температуры и суровые условия замедлят боевые действия до состояния войны на истощение, преимущественно приносящее пользу россии.

Смит сказал, что нужно оказать больше поддержки сейчас – до того, как армия российского диктатора владимира путина сможет «зафиксировать» свои успехи.

Смит также сказал, что он вместе с коллегами-республиканцами в Конгрессе оказывали давление на администрацию Джо Байдена, чтобы она отправила в Украину ракеты ATACMS (300+ км) – у Байдена пока не хотят этого делать, но решение может измениться.