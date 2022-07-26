«Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой»: Зеленский призвал отвечать на террор рф санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что на газовый террор россии нужно отвечать санкциями.

Об этом он заявил во время своего традиционного видеообращения к украинцам.

– Сегодня стало известно, что Британия расширила санкционный список против России. Добавились еще десятки людей и организаций. Это правильная тенденция, и я благодарен Британии за неизменную жесткость в санкционных вопросах. Это пример, который следует последовать всем остальным в западном мире, - заявил Зеленский.