«Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой»: Зеленский призвал отвечать на террор рф санкциями

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что на газовый террор россии нужно отвечать санкциями.
Об этом он заявил во время своего традиционного видеообращения к украинцам.
– Сегодня стало известно, что Британия расширила санкционный список против России. Добавились еще десятки людей и организаций. Это правильная тенденция, и я благодарен Британии за неизменную жесткость в санкционных вопросах. Это пример, который следует последовать всем остальным в западном мире, - заявил Зеленский.
- В частности, сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов – это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России. Поскольку всем понятно, что это сознательный ценовой террор России против европейцев. Используя Газпром, Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать. Отвечать санкциями, – добавил глава государства.