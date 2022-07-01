Зеленский внес в Раду постановление о назначении нардепа Костина Генпрокурором

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде дать согласие на назначение генеральным прокурором Украины народного депутата «Слуги Народа» Андрея Костина.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента.

Проект постановления о согласии на назначение Президентом Костина на должность генерального прокурора внесен в Верховную Раду 27 июля.

Андрей Костин – юрист. Ему 49 лет, он проживает в Одессе, в 2010 году был избран депутатом Одесского горсовета от партии «Фронт Змін». В 2019 году он стал нардепом по партийному списку «Слуги народа». Во время выборов был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области.

Сейчас Костин - заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам выполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров. Член делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Член Национального совета по антикоррупционной политике.