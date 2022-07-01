В ОП после удара по Антоновскому мосту призвали россиян покинуть Херсон: «Третьего предупреждения может не быть»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на фоне ударов ВСУ по Антоновском мосту, призвал оккупантов покинуть Херсон. Пока еще есть такая возможность.

Об этом он написал в Twitter.

«Редкая птица ВЫЛЕТИТ из середины Днепра. Можно, конечно, назвать Антоновский мост средством ru-ПВО, что перехватывает ua-ракеты, но от реальности не убежишь: оккупантам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Или оставить Херсон, пока есть возможность. Третьего предупреждения может не быть», - написал Подоляк.

Напомним, 26 июля ночью ВСУ в третий раз нанесли удар по Антоновскому мосту. В результате удара ВСУ Антоновский мост получил серьезные повреждения, к нему никого не подпускают.