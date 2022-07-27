Комитет Рады поддержал кандидатуру Костина на должность генпрокурора

Профильный комитет Верховной Рады поддержал постановление о согласии на назначение генеральным прокурором Украины народного депутата «Слуги народа» Андрея Костина.

Об этом сообщает спикер фракции СН Юлия Палийчук в Telegram

Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представленный Владимиром Зеленским проект постановления «О предоставлении согласия на назначение президентом Украины Андрея Костина на должность генерального прокурора».

Андрей Костин – юрист. Ему 49 лет, он проживает в Одессе, в 2010 году был избран депутатом Одесского горсовета от партии «Фронт Змін». В 2019 году он стал нардепом по партийному списку «Слуги народа». Во время выборов был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области.

Сейчас Костин - заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам выполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров. Член делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Член Национального совета по антикоррупционной политике.