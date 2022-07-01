В Черном море возобновлена работа украинских портов в Одесской области

В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Выход и запад судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВС Украины в Telegram.

По информации ВМС, сегодня проводятся совместные работы по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесской области. Прежде всего, это работы, которые определяют безопасные пути для движения судов, которые будут перевозить украинское зерно.

«Военные и гражданские специалисты тщательно производят поиск подводных объектов, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут безопасности судоходства. Также продолжаются гидрографические промерные работы – определение глубины, подходных каналов и рекомендованных путей», – говорится в сообщении.

Как известно, 22 июля Украина подписала договор с Турцией и ООН об экспорте зерна и разблокировании украинских портов для этого.

А 23 июля россия выпустила шесть ракет по Одессе, некоторые из них сбили ПВО, а некоторые прилетели в порт. В украинском МИД назвали ракетный удар по одесскому порту «плевком путина в лицо Гутеррешу и Эрдогану» .

Также сообщалось, что Украина может остановить экспорт зерна , если Россия будет ему угрожать.