Рада назначила нардепа Костина новым Генпрокурором

Народный депутат от «Слуги Народа» Андрей Костин назначен новым Генеральным прокурором Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

«Соответствующее решение было поддержано почти конституционным большинством голосов – «за» проголосовало 299 народных избранников», – написала она.

За Костина проголосовали 220 народных депутатов от «Слуги Народа», 2 - от «Батьківщини», 15 - «Платформа за життя та мир», 14 - партия «За майбутнє», 3 - «Голос», 14 - «Відновлення України», 13 - позафракційні.

Андрей Костин – юрист. Ему 49 лет, он проживает в Одессе, в 2010 году был избран депутатом Одесского горсовета от партии «Фронт Змін». В 2019 году он стал нардепом по партийному списку «Слуги народа». Во время выборов был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области.

До назначения на должность Генпрокурора он занимал должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам выполнения решений Европейского суда по правам человека и альтернативного разрешения споров. Член делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Член Национального совета по антикоррупционной политике.