Литва запретила патриарху Кириллу въезжать в страну до 2027 года

Литва запретила въезд в страну патриарху МПЦ Кириллу из-за его поддержки россии в войне в Украине. Он не сможет посещать Литву до 23 июня 2027 года.

Об этом сообщает « BNS» .

Священнослужитель был внесен в список нежелательных лиц еще 23 июня, но об этом до этого публично не объявлялось. Это решение было принято по предложению МИД Литвы.

По данный литовского МВД, на которое ссылается издание, патриарх Кирилл включен в список за то, что он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия россии, грубо нарушающие нормы и принципы международного права.

«Патриарх Кирилл, ближайший соратник владимира путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично высказывался положительно о продолжающейся российской агрессии», - говорится в сообщении ведомства.

В МВД добавляют, что патриарх Кирилл в российских пропагандистских СМИ открыто называет народ Украины «участниками нацистского режима, которых следует депортировать или уничтожить».

«27 февраля 2022 года патриарх Кирилл благословил российских солдат, участвующих в войне против Украины, и дал каноническое оправдание войны, которую ведет россия», - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Евросоюз не смог ввести санкции в отношении патриарха из-за позиции руководства Венгрии в лице премьер-министр Венгрии Виктора Орбана.

После санкции в отношении Гундяева ввела Великобритания.

Напомним, патриарх РПЦ Кирилл заявил, что российские оккупанты, которые вторглись в Украину, «защищают россию на поле боя».

Также Канада внесла патриарха РПЦ Кирилла в санкционный список.