Верховная Рада назначила Совгирю на должность судьи Конституционного суда

Народную депутатку Ольгу Совгирю от партии «Слуга народа» избрали судьей Конституционного суда. «За» проголосовали 293 народных депутата.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

От «Слуги народа» Совгирю поддержали 220 депутатов, «ЕС», «Батьківщина» и «Голос» – не дали голосов «за», платформа «За життя та мир» – 15, «За майбетнє» – 14, «Довіра» – 18, «Відновлення України» – 14, внефракционные – 12.

Справка:

Совгиря с 2005 года работала ассистенткой, а с 2008 года – доцентом кафедры конституционного и административного права. С 2010 года занимает должность доцента кафедры конституционного права юридического факультета КНУ им. Шевченко.

Является автором более 170 научных работ. Эксперт по конституционному праву.

В 2019 году была избрана народным депутатом от партии «Слуга народа» номером 122 в списке как беспартийная. Членник одноименной фракции.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по правовой политике, председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права. 16 октября 2019 г. Верховной Радой Украины назначена Постоянным Представителем Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины.

В состав КС входят 18 судей. Назначаются они президентом, Верховной Радой и съездом судей: по шесть от каждого.

Председателя Конституционного суда по состоянию на данный момент нет – 14 июня его избрать не смогли, а предыдущий глава КСУ Александр Тупицкий был объявлен в международный розыск.