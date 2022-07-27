Бориса Джонсона могут выдвинуть кандидатом на пост генерального секретаря НАТО

Руководство Консервативной партии Великобритании поддерживает премьера Бориса Джонсона как кандидата на пост генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает «Бабель».

Так, член британского парламента Ричард Дракс, старший консервативный член Специального комитета по обороне сказал, что поддержит премьер-министра в этой роли, если он этого захочет. Дэвид Джонс, бывший министр по вопросам Brexit, добавил:

– Борис фактически руководил реакцией Запада на Путина. Именно Борис отправился в Швецию и Финляндию и призвал лидеров обеих стран подать заявки на членство в НАТО, что они, конечно, и сделали.

Кандидата от Британии уже давно рассматривают на эту роль из-за недоверия США к любым берущимся за эту должность деятелям Европейского Союза. Британии также доверяют страны Балтии и сам Джонсон получил международное признание за помощь в создании международной коалиции против путина. На должность генерального секретаря НАТО назначаются единогласно страны-члены альянса. В этой связи высокопоставленный представитель Министерства обороны Британии выразил сомнения в назначении Джонсона, ведь президент Франции Эмманюэль Макрон наложит на него вето.

Следующего главу НАТО должны были назначить в сентябре этого года, но отложили на год из-за войны в Украине. Последним британским политиком, ставшим генеральным секретарем НАТО, был министр обороны Джордж Робертсон (1999-2004).