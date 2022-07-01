Политики, публичные люди и мэры, включая Сенкевича, подписались под открытым письмом Зеленскому о Корбане – просят восстановить его гражданство

Украинские политики, публичные люди, главы городов подписались под открытым письмом к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить гражданской Геннадию Корбану.

Текст письма и подписавшихся у себя на странице опубликовал мэр Днепра Борис Филатов.

В письме речь идет о том, что вклад Корбана в Украину – бесспорный, а ситуация, которая сложилась, вредит авторитету Украины.

«Это наносит удар по авторитету нашего государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления рашистской агрессии. Ведь вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины сейчас, как и в 2014 году – весомый и бесспорный. Вместе с тем мы надеемся, что Вы нас услышите и исправите ситуацию», - сказано в письме.

Ситуацию в письме назвали «политическими играми» и «сведением личных счетов».

«Следовательно, просим Вас, Владимир Александрович, дать поручение Комиссии по гражданству при Президенте провести проверку по данному вопросу, исправить это ошибочное решение и восстановить конституционные права Геннадия Корбана как гражданина Украины», - сказано в письме.

Под письмом подписались 120 человек, включая Николаевского городского голову Александра Сенкевича. Также инициативу поддержали разные общественные деятели, художники, публицисты, предприниматели. Письмо подписал, к примеру, первый генеральный прокурор Украины, судья Конституционного суда Украины в отставке Виктор Шишкин, бывшие главы Каховки и Умани, нынешний глава Камянки, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Чернигова Владислав Атрошенко, мэр Киева Виталий Кличко, а также экс-нардеп Дмитрий Ярош.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Корбана и Игоря Коломойского. Основанием могло стать наличие у них гражданства других стран. 22 июля Корбана не пустили в Украину и забрали у него украинские паспорта. Отметим, что Корбан возглавляет штаб территориальной обороны Днепра.

В итоге Корбан через соцсети обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил «решить недоразумение», из-за которого его не пускают в Украину.

Напомним, в сентябре 2017 года сотни сторонников экс-президента Грузии прорвали оцепление пограничников с украинской стороны, и в их окружении Михаил Саакашвили, которого тогдашний Президент Петро Порошенко лишил гражданства, пересек границу Украины.