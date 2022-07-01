Александра Клименко назначили новым руководителем САП

В четверг, 28 июля, Александр Клименко был назначен руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

«Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержденный в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения», - написал Ермак в своем Telegram.

Глава ОП подчеркнул, что борьба с коррупцией является приоритетом для нашего Украины, поскольку от ее успеваемости зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса.

«Поздравляю Андрея Костина с началом работы главой ГПУ, а Александра Клименко с назначением на должность руководителя САП. Желаю вам эффективной работы», - добавил он.

Одной из важнейших миссий Ермак назвал расследование преступлений россии против Украины.

«Мы должны привлечь к ответственности русских преступников», - подытожил он.

Напомним, что Александр Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены. Отметим, что назначение руководства антикоррупционных органов было одним из условий Евросоюза после того, как Украина приобрела статус кандидата. 17 июля Президент Украины Владимир Зеленский призвал комиссию утвердить результаты конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а Кабмин – запустить конкурс на избрание руководителя НАБУ.