В Николаевском горсовете распалась фракция «Партия Шария»

В четверг, 28 июля, стало известно, что в Николаевском городском совете прекратила свою деятельность фракция «Партия Шария».

Об этом 28 июля во время онлайн-заседания сессии сообщил мэр Александр Сенкевич.

По его словам, в адрес горсовета 4 июля пришло сообщение о прекращении деятельности фракции политической партии «Партия Шария».

Также он зачитал еще одно сообщение о создании депутатской группы «ППШ» в Николаевском городском совете, в состав которого вошли Татьяна Кравчук, Александр Ковтун, Лариса Дробут, Андрей Кучеренко, Николай Карцев.

Однако Татьяна Кравчук заявила, что сообщение о создании депутатской группы уже не действительно.

К тому же депутаты Николай Карцев и Лариса Дробот заявили о своем выходе из фракции отдельно и добавили, что не поддерживают лидера политпартии Анатолия Шария.

— Хочу заявить, наконец, отдельно от себя, о том, что решительно осуждаю военную агрессию российской федерации против Украины. До начала войны я всегда придерживался правоцентристской и проукраинской позиции. А именно то, что всегда нужно рассчитывать на себя и начинать с себя, а не говорить, что кто-то виноват, но не мы сами. Эта точка зрения объединяла меня с Партией Шария. 24 февраля все изменилось. И столкнувшись с врагом, считаю, что все граждане нашей страны должны сплотиться против него, объединить усилия. Но некоторые продолжают расшатывать ситуацию дальше. И это можно сказать о лидере партии, членом которой я был. Оппозиции не может быть в военное время. Ту политику, которую сейчас ведет руководство партии, я не поддерживаю и осуждаю. 24 февраля все для себя приняли решение на этой стороне. Все, независимо от того, кем они были до 24-го. Поэтому, учитывая все сказанное, я считаю своим долгом выйти из партии, фракции и прекратить членство в любых формированиях, - сказал Николай Карцев.

В свою очередь, Лариса Дробот заявила, что категорически не согласна с риторикой и политикой лидера партии. Она добавила, что 24 февраля на Украину напала россия, развязав кровавую бойню, и она осуждает действия россии против нашей страны.

— И по моему мнению, все граждане должны объединиться в борьбу против внешнего врага, а не раскачивать ситуацию изнутри. Во время войны не должно быть оппозиции, - сказала Лариса Дробот.

Следует отметить, что в соответствии с решением СНБО деятельность ЧП «Партия Шария» приостановлена на период действия военного положения. А в июне 2022 года суд запретил деятельность пророссийской Партии Шария.