Япония просит россию не проводить военные учения в районе Курильских островов

Япония призвала россию исключить районы вокруг Курильских островов, которые считаются спорной территорией, для проведения военных учений. москва же планирует их провести на Дальнем Востоке страны с конца августа.

Об этом заявил замгенсекретарь кабинета министров Японии Есихико Исодзаки, которого цитирует Reuters.

«Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление россии о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», - сказал Исодзаки.

Отметим, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны.

Напомним, 21 марта в российском МИД заявили, что РФ выходит из переговоров с Японией о заключении мирного договора, а также отменяет безвизовые поездки для японцев на южные Курильские острова. Позже россия начала военные учения на Курильских островах, на которые претендует Япония.

Также у путина заявили, что лишат Японию права добывать рыбу возле Курильских островов.