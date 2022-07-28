Филиппины побоялись санкций и отказались от покупки российских вертолетов

Правительство Филиппин отменило соглашение по закупке российских вертолетов из-за опасений возможных санкций США.

Об этом сообщает "Лига.net" со ссылкой на Assosiated Press.

Филиппины отказываются от покупки 16 военно-транспортных вертолетов Ми-17 и расторгнут соответствующий договор с россией. Бывший министр обороны Дельфин Лоренцана заявил, что в прошлом месяце он отменил соглашение на 12,7 млрд песо ($227 млн) по приобретению вертолетов, решение одобрил тогдашний президент Родриго Дутерте до истечения срока их полномочий 30 июня.

– Мы можем столкнуться с санкциями, – сказал Лоренцана, который в новом правительстве возглавил госагентство по превращению бывших военных баз в деловые центры.

Он добавил, что это решение было вызвано опаской вызвать недовольство Вашингтона. По его словам, американские сотрудники службы безопасности знали о решении Манилы и могли предложить Филиппинам аналогичные тяжелые вертолеты.

Еще в марте 2022 Лоренцана не видел причин для расторжения этого договора. Первый платеж по соглашению Филиппины уже перевели – в январе. Что будет с этими деньгами, пока неизвестно. В марте Филиппины проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, которая требует немедленного прекращения нападения москвы на Украину и вывода всех российских войск.