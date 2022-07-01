Зеленский заявил, что Корбана законно лишили гражданства: «Никаких спекуляций нет»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о прекращении украинского гражданства бизнесмена Геннадия Корбана законно и не видит оснований для спекуляций в этом вопросе.

Об этом Зеленский заявил на совместном с президентом Литвы Гитанасом Науседой брифинге в Киеве, сообщает «Укринформ».

– Во-первых, никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем. Это постоянный процесс и все происходит постоянно в пределах действующего законодательства, - сказал Глава государства в ответ на вопрос о возможности пересмотра решения о прекращении гражданства Украины у Корбана или объяснении мотивов его принятия во избежание спекуляций.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Корбана и Игоря Коломойского . Основанием могло стать наличие у них гражданства других государств. 22 июля Корбана не пустили в Украину и забрали у него паспорта. Корбан возглавляет штаб территориальной обороны Днепра.

В результате Корбан через соцсети обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил «решить недоразумение» , из-за которого его не пускают в Украину.