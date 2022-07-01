Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на нем обсудили обеспечение ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили обеспечение ВСУ.
Об этом Зеленский рассказал в своем видеообращении.
– Провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели четыре вопроса. Из того, что можно сказать сейчас публично, проанализировали состояние обеспечения – в настоящее время – вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения Плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля, - сказал Зеленский.
Также он поблагодарил украинских воинов, отражающих российский террор.
- Только за первую половину этих суток и только в Киеве было четыре воздушных тревоги. российская армия нанесла ракетные удары по Киевщине, по Кропивницкому, била по Николаеву, продолжила серию стратегически бессмысленных и жестоких штурмов на Донбассе... Я благодарю каждого и каждую, кто отражает этот террор, - отметил Зеленский.