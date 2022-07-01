Послы G7 приехали в Одессу, «чтобы подчеркнуть важность соглашения» об экспорте зерна

Послы стран G7 приехали в Одессу, заявляя о важности соглашения об экспорте украинской агропромышленной продукции.

Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

«Мои коллеги-послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы подчеркнуть важность соглашения при посредничестве ООН, позволяющего вывозить продовольствие из Украины. Россия должна уважать соглашение», - написала Симмонс в своем Twitter.

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение по «зерновому коридору». Украина, Турция, ООН и отдельно россия договорились о разблокировании экспорта через Черное море.

Как известно, 23 июля, на следующий день после подписания соглашения об экспорте украинского зерна, россия атаковала Одесский морской порт ракетами «Калибр». Две из них попали по объектам инфраструктуры, еще две сбили силы ПВО.

В МИД Украины назвали обстрел россией порта в Одессе «плевком Путина в лицо Гутерришу и Эрдогану».

Российская сторона утверждает, что не имеет никакого отношения к ракетному удару по Одесскому порту и подробно изучает этот вопрос.