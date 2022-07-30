Оба кандидата в премьеры Британии пообещали, что не снизят поддержку Украины

Бывший глава Минфина Великобритании Риши Сунак и действующая глава МИД Лиз Трасс, являющиеся кандидатами на должность премьер-министра страны, пообещали во время последних дебатов в случае избрания на должность главы правительства продолжить непоколебимую поддержку Украины на фоне агрессии РФ.

Об этом сообщает The Washington Post, передает «Укринформ».

"Оба кандидата в премьер-министры заявили, что будут продолжать непреклонную поддержку Украины, которая сделала Джонсона более популярным в Киеве, чем в Лондоне", - говорится в сообщении.

Великобритания предоставила Украине уже 4 миллиарда фунтов стерлингов (5 миллиардов долларов) военной и гуманитарной помощи, обучает украинских военных на территории Соединенного Королевства.

Сунак и Трасс обещают, что поддержка Украины не уменьшится, когда одного из них изберут на должность главы правительства. Также оба кандидата пообещали, что будут поддерживать расходы на оборону выше 2% ВВП, рекомендованного НАТО.