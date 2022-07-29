В Украине 81% граждан поддерживают вступление в ЕС, а 71% проголосовали бы за вступление в НАТО

В случае проведения референдума о вступлении в ЕС 81% среди всех опрошенных граждан Украины проголосовали бы за вступление. «Против» вступления в ЕС – 4%.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Несколько более низкая поддержка в случае вступления в НАТО, но также подавляющее большинство украинцев проголосовали бы за 71% среди всех респондентов, в то время как против проголосовали бы 7%. 22% населения не участвовали в голосовании или не знают, как голосовать.

В пересчете к респондентам, принявшим участие в волеизъявлении, на референдуме по вступлению в ЕС было бы 96% голосов «за», на референдуме по вступлению в НАТО – 91% голосов «за».

КМИС методом телефонных интервью опросил 2 тысячи респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).