В Украине количество внутренних переселенцев достигло 6,6 миллионов

Количество внутренне перемещенных лиц в Украине составляет свыше 6,6 миллиона человек, то есть 15 процентов от общего населения Украины.

Об этом заявила представительница Международной организации по миграции Варвара Жлуктенко, сообщает «Укринформ».

- Согласно данным последнего общенационального репрезентативного опроса, который Международная организация по миграции провела с 12 по 23 июля, в настоящее время в Украине более 6,6 млн человек являются внутренне перемещенными. Эта цифра составляет 15 процентов общего населения Украины. Она несколько выросла по сравнению с концом июня – тогда МОМ насчитала около 6,3 млн. внутренне перемещенных лиц, - сказала Жлуктенко.

Она отметила, что люди продолжают уезжать с востока, юга и севера Украины. В то же время, по ее словам, 5,5 млн ранее перемещенных вернулись домой.

- Абсолютное большинство из них были перемещены в Украину, а 16 процентов вернулись из-за границы. Основными регионами, куда возвращаются люди, являются Киев и Киевская область, а также Харьковщина, Одесщина и Черниговщина, – сообщила представитель МОМ.

Она констатировала, что ситуация с трудоустройством внутренне перемещенных лиц достаточно критична, и это побуждает людей возвращаться домой.