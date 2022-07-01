Есть высокая вероятность, что Украина получит американские истребители F-16, - Чмут

Украину с 80% вероятностью получит американский истребитель F-16.

Об этом глава фонда компетентной поддержки армии «Вернись живым», основатель портала «Милитарный» Тарас Чмут сообщил в интервью LB live.

– Мы уже начали готовиться, в том числе «Милитарный», ПЖ, к тому, что будут готовить наших летчиков в США, – сообщил он.

Чмут добавил, что, по расчетам американцев, для обучения украинских пилотов работе с F-16 понадобится не менее полугода.

Напомним, в июле Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 миллионов долларов. Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, являющийся соавтором законопроекта, пояснил, что этот документ даст США возможность начать подготовку летчиков из Украины, пока администрация Байдена решает вопросы передачи истребителей украинцам. Для окончательного одобрения законопроекта еще нужно согласие Сената и подпись президента США.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что если правительство США выделяет средства на подготовку украинских пилотов на американских самолетах, то это говорит о серьезности намерений США. И о том, что мы будем получать авиационную технику.