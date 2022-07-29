В Турции не рассматриваются вопросы возможного сотрудничества с россией в изготовлении БПЛА

Руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в пятницу, 29 июля, заявил, что его ведомство пока не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с Россией по совместному производству беспилотников.

Как сообщает «Европейская правда», такое заявление Демир сделал в интервью Hurriyet.

– Ничего не могу сказать. Нет ничего, что поступило бы в нашу повестку дня и относительно чего началась бы работа. Этот процесс формируется в рамках политики Турции. Мы будем работать над техническим аспектом вопроса, – заявил он.

Как известно, несколько дней назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании центрального исполнительного комитета своей Партии справедливости и развития якобы объявил, что россия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались производством турецких беспилотников Bayraktar.

Ранее исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников Bayraktar россии и поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость.