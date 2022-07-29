Правительство Украины разблокировало конкурс по избранию нового главы НАБУ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль разблокировал конкурс по отбору руководителя НАБУ.

Об этом он написал в Telegram.

«Председатель САП назначен. Теперь вносим изменения в положение о комиссии по отбору руководителя Национального антикоррупционного бюро. Эти изменения позволят всем членам комиссии участвовать в таком отборе. Учредительное заседание прошло во вторник. Поэтому от имени Правительства хочу призвать комиссию безотлагательно собраться и как можно быстрее начать работу по отбору кандидатов в должность директора НАБУ», - написал Шмигаль.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил Шмыгалю организовать начало конкурса на руководителя НАБУ. Срок полномочий экс-руководителя НАБУ Артема Сытника истек еще 17 апреля. Тогда бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава.