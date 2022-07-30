Украина получит от Канады машины скорой помощи - их передадут в медцентры на Киевщине

В Украину из Торонто отправляются четыре подержанных автомобиля службы неотложной медицинской помощи, оснащенные необходимым оборудованием.

Об этом на своей странице в сети Facebook написала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

«Городские власти Торонто передают Украине автомобили скорой помощи. Транспортные средства оснащены основными средствами первой помощи от парамедиков Торонто», – заявила Ковалив.

Она добавила, что «Торонто и Киев имеют особые побратимские отношения, и сегодняшнее объявление доказывает важность таких связей».

«Пункты назначения этих автомобилей – медицинские центры Киевской области – населенные пункты вблизи Бучи, Василькова и Вышгорода... Канадцам хорошо известны названия этих мест из новостей. Это места, сильно пострадавшие от российской оккупации», – отметила посол.

По ее словам, эти автомобили должны помочь украинской медицинской системе «преодолеть последствия гуманитарного кризиса, вызванного продолжающейся войной».

Напомним, на саммите первых леди и джентльменов собрали ₴120 миллионов на автомобили скорой помощи для Украины.