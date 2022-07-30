В Финляндии прошли четырехдневные учения с союзниками по НАТО

В Финляндии прошли военные учения с американскими и британскими вооруженными силами.

Об этом сообщили в Минобороны Соединенного Королевства 30 июля.

В четырехдневных учениях приняли участие 750 военных из трех стран. Учения проходили через несколько недель после того, как страны НАТО подписали протокол о включении Финляндии в альянс.

Заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что учения «продемонстрировали силу и оперативную совместимость наших вооруженных сил с нашими союзниками из США и Финляндии».

По его словам, обучение также призвано показать приверженность Великобритании к обеспечению защиты и безопасности стран Балтии.

Напомним, главы МИД Швеции и Финляндии подписали протокол о вступлении в НАТО.