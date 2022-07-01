Китай vs США: Пелоси вылетела на Тайвань, накануне китайские госСМИ призывали сбить ее самолет

Несмотря на многочисленные угрозы со стороны Китая начать боевые действия, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси вылетела в Тайвань.

Об этом сообщают иностранные СМИ, а самолет с Пелоси можно отследить на Flightradar.

Как сообщают в сетях, самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту покинул авиабазу Эндрюс.

Как известно, Пекин считает Тайвань своей территорией и неоднократно угрожал его аннексией в случае необходимости. Китайские официальные лица уже выражали гнев по поводу того, что они считают угрозой растущее дипломатическое взаимодействие между Тайбэем и Вашингтоном.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь предупредил, что страна примет жесткие и решительные меры, если Нэнси Пелоси приедет на Тайвань.

В ответ на намерение Пелоси посетить Тайвань Вооруженные силы Китая начали военные учения в Южно-Китайском море.

29 июля 80-е подразделение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) опубликовало в соцсети Weibo призыв готовиться к войне. Об этом написала государственная китайская газета Global Times.

Пост из двух иероглифов «Готовьтесь к войне!» собрал более 300 тысяч лайков и 19 тысяч комментариев за 12 часов на фоне эскалации напряженности в мире и, в частности, между Китаем и Тайванем.

Многие пользователи соцсети поддержали призыв и комментировали: «Солдаты НОАК, сражайтесь! Мы поддерживаем вас, ребята».

В субботу, 30 июля стало известно, что Нэнси Пелоси все же летит в Тайвань. При этом, официальная причина визита - турне по Азии, но в палате не исключили, что Пелоси посетит и Тайвань.

Это уже вызвало крайне жёсткую реакцию Китая и привело к резкому росту напряжённости между КНР и США. В госСМИ Китая даже идут призывы сбить самолёт с Пелоси.

При этом официального подтверждения визита Пелоси на Тайвань пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращение острова в свой состав военным путем.