Парламент поможет уникальным украинским напиткам выйти на рынки ЕС, – нардеп Гайду

Верховная Рада приняла в основу законопроект №6480 «О географических указаниях спиртных напитков», который создает условия для развития и продвижения на европейские рынки украинских спиртных напитков.

Речь идет, в частности, о напитках с географическими указаниями, которые обладают особыми свойствами, связанными с местностью и традицией их производства, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

— Сегодня в Украине зарегистрировано и защищается 337 иностранных географических указаний для спиртных напитков. И ни одного – украинского. Это решение наконец-то устанавливает требования к спиртным напиткам, что в дальнейшем позволит регистрировать их как в Украине, так и в ЕС. Фактически мы открываем дорогу нашей уникальной продукции на европейские рынки, – отмечает председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

По его словам, законопроект даст уверенный старт развитию и легализации крафтовых производителей напитков. Они смогут производить свою продукцию и в то же время популяризировать отдельные территории, где она производится.