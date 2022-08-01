Парламент поможет уникальным украинским напиткам выйти на рынки ЕС, – нардеп Гайду

Верховная Рада приняла в основу законопроект №6480 «О географических указаниях спиртных напитков», который создает условия для развития и продвижения на европейские рынки украинских спиртных напитков.
Речь идет, в частности, о напитках с географическими указаниями, которые обладают особыми свойствами, связанными с местностью и традицией их производства, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
— Сегодня в Украине зарегистрировано и защищается 337 иностранных географических указаний для спиртных напитков. И ни одного – украинского. Это решение наконец-то устанавливает требования к спиртным напиткам, что в дальнейшем позволит регистрировать их как в Украине, так и в ЕС. Фактически мы открываем дорогу нашей уникальной продукции на европейские рынки, – отмечает председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.
По его словам, законопроект даст уверенный старт развитию и легализации крафтовых производителей напитков. Они смогут производить свою продукцию и в то же время популяризировать отдельные территории, где она производится.
— Соответственно, будут создаваться рабочие места для населения, в частности в сельской местности, появятся дополнительные возможности для переработки сельскохозяйственной продукции и увеличится внутреннее производство продукции с высокой добавленной стоимостью. А это шаг навстречу нашим производителям, нуждающимся в поддержке и помощи, – добавил Александр Гайду .