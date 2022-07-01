В Севастополе отменили празднование дня российского вмф из-за «атаки украинского беспилотника»

В воскресенье утром, 31 июля, во двор штаба Черноморского флота в оккупированном российской федерацией Севастополе прилетел неизвестный объект.

Об этом сообщил «губернатор» Михаил Развожаев.

По его информации, пострадали пять человек.

«Сегодня ранним утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор штаба флота прилетел неизвестный объект, по предварительным данным, это беспилотник. 5 человек ранены, это погибшие сотрудники штаба флота», - написал он

Кроме того, сообщается, что работает ФСБ, обстоятельства выясняются.

Праздничные мероприятия ко дню военно-морского флота в Севастополе перенесены, местных жителей просят оставаться дома.

Стоит отметить, что еще 10 дней назад оккупационные власти Крыма приняли решение провести празднование дня вмф в Севастополе в сокращенном формате, без парада кораблей.