Саакашвили из-за состояния здоровья решил уйти из грузинской политики, - адвокат

Адвокат Михеила Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что бывший президент Грузии решил уйти из грузинской политики из-за состояния здоровья.

Об этом Гелбахиани заявил 30 июля в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу Imedi, сообщила «Европейская правда».

«Главной задачей повестки дня стало сохранение его (Саакашвили) жизни, выживания. Исходя из этого, все остальные вопросы были сняты, в том числе политика. Он вообще уходит из грузинской политики, не только из «Национального движения», но и из грузинской политики», – утверждает адвокат.

Также он отметил, что сегодня речь идет о вопросах жизни и смерти, а не о политике.

«Понятно, что задача совсем другая, чем то, что было перед приездом (в Грузию)», – добавил он.

Сам Саакашвили не комментировал заявление своего адвоката, последнее сообщение в его Facebook датируется 28 июля.

Ранее сообщалось, что Саакашвили не может есть и самостоятельно передвигаться.

Напомним, что бывший президент покинул Грузию в 2013 году, после чего был объявлен в розыск . В стране против Саакашвили открыли четыре уголовных дела, по двум из них бывшего главу республики заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. Саакашвили является гражданином Украины, главой Исполнительного комитета по реформам Нацсовета реформ Украины. Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2021 года, где был задержан и помещен в СИЗО Рустави. Он неоднократно объявлял о бессрочной голодовке, которая плохо сказывается на его здоровье.